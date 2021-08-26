/647180/موعد-مباراة-الفتح-السعودي-أمام-الشباب-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق الشباب السعودي اليوم الخميس مباراته أمام فريق الفتح، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة الفتح أمام فريق الشباب السعودي في تمام 5.45 مساءً.

ويتطلع فريق الفتح بقيادة المدرب بريكليس شاموسكا، لتصحيح المسار وتحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري السعودي في الموسم الجديد، وخاصة بعد السقوط في فخ الخسارة في الجولة الأولى أمام أبها بهدفين مقابل هدف.

ولم يستفيق الشباب في الجولة الثانية، حيث سقطوا في فخ التعادل بالجولة الثانية مع فريق الاتفاق، في المباراة المثيرة والغزيرة بالأهداف، حيث تعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما.

بينما على الجانب الآخر، فإن فريق الفتح يمر بنفس الأزمة، حيث يتواجد لاعبو النموذجي في المركز الأخير، ولم يجمع سوى نقطة واحدة حتى الآن، بعد الخسارة من فريق الرائد والتعادل مع الفيحاء.

تعرض فريق اتحاد جدة للهزيمة على يد فريق الرجاء المغربي، في المباراة التي جمعتهم مساء السبت الماضي، ضمن منافسات نهائي البطولة العربية، والتي انتهت بفوز الرجاء بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4.

فقد فريق اتحاد جدة المبلغ المالي الكبير المرصود للفائز ببطولة العرب، والذي يبلغ 22 مليون ريال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الناددي خلال تلك الفترة.

وكانت إداراة فريق اتحاد جدة تأمل بالفوز باللقب للحصول على المبلغ المالي المرصود للفائز بالبطولة، من أجل دعم صفوف الفريق، عن طريق التعاقد مع عدة اللاعبين.

بالإضافة إلى تجديد عقد البرازيلي برونو هنريكي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق.

2 – غضب جماهيري

سيطرت حالة من الغضب على معظم جماهير فريق اتحاد جدة، بسبب الخساراة أمام الرجاء المغربي، وفقدانه التتويج بلقب البطولة العربية، والذي عن خزائن العميد منذ 4 سنوات.

وذلك غير حالة اليأس والحزن التي أصابت جماهير اتحادة جدة في أنحاء الوطن العربي.

تمثل خسارة الاتحاد لهذا اللقب، غضب جماهيري عارم، خاصة وأن البعض كان يمني النفس بحصد البطولة، وذلك بعد أن غابت الألقاب عن خزائن العميد آخر 4 سنوات.

تلك الخسارة، ستسهم بنسبة كبيرة في غياب الجماهير عن المدرجات خلال المباريات المُقبلة، فضلاً عن حالة الغضب واليأس التي أصابت الجميع، خاصة بعد التعاقد مع البرازيلي إيجور كورنادو.

المبلغ المالي الكبير المرصود لبطل النسخة والمقدرة ب22 مليون ريال خصوصا في ظل معاناة النادي ماليا واتجاهه لجدولة بعض المستحقات المالية.

3- رحيل المدرب المدرب

طلبت جماهير اتحاد جدة برحيل البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، حيث أصبح رحيله مطلب جماهيري بشكل لافت للنظر.

ومن المتوقع ان تتخذ الإداراة بعض القرارات الحاسمة خلال تلك الفترة، ولعل ابرزها رحيل مدرب الفريق فابينيو كاريلي.

القنوات الناقلة

وسوف تكون فعاليات المباراة القوية، بين فريقي الفتح والشباب، متاحة للمشاهدين حصريًا عبر شبكة قنوات “SSC SPORTS” وعلى وجه التحديد عبر شاشة قناتي “SSC sport 5HD 5 SD“، بينما يتولى التعليق الصوتي على أحداث تلك المباراة المعلق الرياضي “راشد الدوسري“.