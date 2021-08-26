/647178/مواعيد-مباريات-اليوم--الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة توتنهام ضد باكوس دي فيريرا في دوري المؤتمر الأوروبي، ولقاء جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد وريندرز الدنماركي في إياب المرحلة النهائية لتجديد المتأهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

تقام مباراة هلسنكي (فنلندا) أمام فريق فنربخشة التركي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً

تقام مباراة جالاتا سراي أمام فريق ريندرز الدنماركي 8 مساءً

تقام مباراة سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) أمام فريق أولمبياكوس 8.45 مساءً

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة هاماربي السويدي أمام فريق بازل السويسري والتي من المقرر إقامتها 7 مساءً

تقام مباراة فيتيسه أرنهيم الهولندي أمام فريق أندرلخت البلجيكي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً.

تقام مباراة روما أمام فريق طرابزون التركي في تمام الساعة 7 مساءً

تقام مباراة توتنهام أمام فريق باكوس دي فيريرا 8.45 مساءً.

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تقام مباراة الفتح أمام فريق الشباب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5.45 مساءً

تقام مباراة أبها أمام فريق الإتفاق ،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6.05 مساءً

تقام مباراة النصر أمام فريق التعاون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7.45 مساءً.

الدوري المصري

اكتسح فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، فريق مصر المقاصة بخماسية ، في المباراة التي جمعتهم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - إسلام عيسى

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - رمضان صبحي - أحمد سامي - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - محمد الجباس

وحصد فريق بيراميدز الـ 3 نقاط، ليحافظ على مركزه في بطولة الدوري بآخر جولات المسابقة، خاصة أن المباريات المتبقية في الدوري الممتاز غير مهمة بالنسبة للفريق حيث حسمت مشاركته في بطولة الكونفدرالية منذ وقت مبكر.

لكن على الجانب الآخر، تطلع فريق مصر المقاصة لخوض آخر جولتين من جولات بطولة الدوري المحلي بكامل قوته وتركيزه، حيث تعتبر تلك الجولات في غاية الأهمية، من أجل تحسين موقعهم في جدول ترتيب المسابقة، وتعويض خسارتهم في المباراة السابقة، وبهزيمتهم في مباراة اليوم، يتبقى لهم مباراة وحيدة.

قائمة بيراميدز

في حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

في خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي في خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس.

وتربع محمد شريف على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري.