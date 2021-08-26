/647177/بارالمبياد-طوكيو-2020-البرازيلي-أرخو-يحصد-فضية-السباحة

حصد السباح البرازيلي جابرييل ارخو، الميدالية الفضية، في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 من شهر أغسطس الجاري وحتى يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

البعثة المصرية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

ري دي جانيرو

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو كالتالي:

ذهبية شريف عثمان في منافسات رفع الأثقال، لوزن 59 كجم. فضية رحاب أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 50 كجم. ذهبية راندا تاج الدين في منافسات رفع الأثقال، لوزن 87 كجم. ذهبية محمد الديب في منافسات رفع الأثقال، لوزن 97 كجم. فضية محمد أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم. فضية عمر فاروق في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم.

فضية مصطفى فتح الله في منافسات ألعاب القوى لسباق 100 متر. برونزية أمل حفني في منافسات رفع الأثقال، لوزن 67 كجم. برونزية أماني الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 73 كجم. برونزية شعبان الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 63 كجم.

برونزية منتخب الطائرة "جلوس"، بعد فوزه على البرازيل 3/2 في ختام الدورة