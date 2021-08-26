حار رطب..تعرف على أخبار الطقس اليوم الخميس

/647184/حار-رطبتعرف-على-أخبار-الطقس-اليوم-الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

دوت الخليج يرصد اخر اخبار الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة 36 26 الإسكندرية 31 26 وادي النطرون 33 25 دمنهور 33 26 مطروح 30 21 السلوم 31 24 سيوة 36 22 بورسعيد 31 25 دمياط 32 25 الزقازيق 36 26 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 36 24 السويس 36 25 العريش 33 25 رفح 33 24 رأس سدر 37 25 نخل 36 18 نويبع 38 29 طابا 36 25 كاترين 34 17 الطور 36 27 شرم الشيخ 39 30 الغردقة 39 29

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