الأرصاد تتوقع سقوط أمطار رعدية اليوم .. وعظمى القاهرة 36

والطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما يتوقع أن تنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
وأشار الخبراء إلى أنّه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «سانت كاترين - حلايب - شلاتين» على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يقول الخبراء إن حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر
القاهرة 36 26
الإسكندرية 31 26
وادي النطرون 33 25
طنطا 36 26
شبين الكوم 36 26
دمنهور 33 26
بلطيم 32 24
مطروح 30 21
السلوم 31 24
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 32 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 25
العريش 33 25
رفح 33 24
رأس سدر 37 25
نخل 36 18
نويبع 38 29
طابا 36 25
كاترين 34 17
الطور 36 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 24
قنا 39 26
الأقصر 41 25
أسوان 41 27
إدفو 41 27
أبوسمبل 41 25
الوادي الجديد 40 23
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 28
حلايب 35 26
رأس حدربة 36 27
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