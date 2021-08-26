عاجل.. بيرسي تاو بقميص النادي الأهلي في الجزيرة.. صور

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انهى النادي الأهلي إجراءت التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو،لاعب بيرايتون الإنجليزي، لمدة ٣ سنوات قبل أن يرتدى اللاعب قميص المارد الأحمر منذ دقائق.

وحصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب بشكل رسمي قبل أن يقوم بتسجيل فيديو دعائي من ملعب مختار التتش في الجزيرة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وحصل دوت الخليج على صور تواجد اللاعب في ملعب التتش:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قيمة راتب اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي مع المارد الأحمر عقب الإنتهاء من إبرام التعاقد بين الطرفين لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.

صحفي إنجليزي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل تعاقد الأهلي مع بيرسي

وعلم دوت الخليج أن بيرسي تاو يحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل شبه رسمي، وذلك قبل الإعلان النهائي خلال الساعات المقبلة.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف

أرقام بيرسي تاو مع أندرلخت بلجيكا

لعب: ١٤ مباراة

ساهم في: ٥ أهداف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ١ هدف