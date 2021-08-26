الزوجة التي أتهمها زوجها بـ«سرقة العفش» تكشف تفاصيل مثيرة في الأزمة «فيديو»

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أنتشرت خلال الأيام الماضية الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب قضية أثار غضب البعض وتعجب أخرين وهي قصة زوجة أتهمها زوجها ببيع "قائمة" الشقة أونلاين بدون علم إستغلاله لسفره بعيد عن المنزل، وتمكن دوت الخليج من التوصل للسيدة المتهمة التي شرحت التفاصيل الكاملة للأزمة.

الزوجة التي أتهمها زوجها بـ «سرقة العفش» تكشف تفاصيل مثيرة في الأزمة

الزوجة: "أنا أتجوزت مصطفى اتعرفنا عل بعض عادي زي اتنين انا كنت منفصلة عن زوجي الاول ابو ابني لمدة 8 سنوات و كنت أرفض النواح تماما و كملت دراسة وكملت حياتي عادي لاني لما اتجزت اول مرة كان سني 17 سنة فامكنتش مدركة للزواج ولا زوجي كان مدرك للزواج كان 19 سنة و الحمدالله يعني مفيش نصيب و متفقناش وكل واحد راح لحاله و بعدين كملت حياتي عادي لحد ما قابلت جوزي ده 2020".

ياسمينا ترد على زوجها بالمستندات

وأضافت:"اتعرفنا عل بعض و قربنا لبعض و حبيته جدا و حكالي ظروفه انه كان متزوج من سيدة تكبره بـ 15 عام و زيي تقريبا او اننا متوفقناش يعني و قدمته لأهلي و كانت ظروفه المادية حاكيلي عنها كانت تحت الصفر و قدمته لأهلي بصورة كويسة ووالدي اتعرف عليه وسالني عنه قولتله كان متزوج و ربنا موفقوش".

وواصلت الزوجة: "سألني عنده شقة؟ طبعا لاني كنت بحبه قولت لوالدي انه عنده شقة تمليك عشان يليق بالمستوى و سالني بيشتغل ايه قولتله مهندس و ده الى كنت انا فاكراه هو مطلعش مهندس و قولتله ظروفه كويسة جدا و هيريحني هو كان حاكيلي انه عليه قرض واخده من جوازته الاولى و عليه ايصالات امانة و ده الى عرفته بعدين لصاحب البرج الى كان ساكن فيه هو و طليقته حوالي فوق ال28 إيصال امانة وأقنعت أهلي بيه و وتنازلت عن كل حقوقي في الشبكة و كل حاجة و أتجوزنا ووالدي محضرش كتب الكتاب هو وكل أهلي محدش حضر غير أخويا وقف جنبي رغم أنه ماكنش راضي عن الجوازة".

وواصلت: "و أهله كمان لما عرفوا موقف والدي قبل الفرح على طول قالوا إحنا كمان مش موافقين و مش نحضر و طبعا أنا لما اتجوزته كان عليه قضايا لطليقته كان عليه نفقة و قايمة و متعة وعدة و أنا ماكنتش أعرف، وقالي انه ادالها كل حقوقها و بعد ما اتجوزنا عيشنا مع بعض 9 شهور".

تفاصيل أزمة الزوجة التي أتهمها زوجها ببيع مقتنيات الشقة أونلاين

وأستكملت : "وأنا كنت غضبانة عند والدتي أسبوع و هو إدعى إني سرقت العفش طيب حضرتك اللى هيسرق ده مش من تاني يوم هيرفع القايمة؟ مش هيبقى في شهود و جيران هتشهد بالكلام ده ؟ لكن كل ده محصلش انا رفعت قايمة و أخدت حكم سنة تبديد".

وأستكملت: "على أي أساس يشهر بيا و يصورتي بهدوم البيت في الجرايد وانا أم بنته .. و انا كنت على استعداد اني اتنازل عن المحضر في سبيل إنه يرجع العفش لكن اللي حصل إنه مرجعش حاجة من العفش .. و ماكنتش حابة أتكلم أبدا بس ده كان ردي على كلامه". وأختتمت: "أنا بس كل ال طلبته من المحامي إنه يطلقني و مش عاوزة منه أي حاجة".