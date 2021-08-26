جدة - نرمين السيد - خصصت اللجنة المنظمة لملتقى لوجوس الأول الذى تجرى فعالياته حاليًا تحت شعار "التمتع بالجذور"، الفترة الصباحية اليوم للخدمة المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" فى إطار المبادرة الرئاسية.





حيث تم التنسيق مع فرق الرصد الميدانى لـ "حياة كريمة" لتوزيع بعض المساعدات لمجموعة من الأسر المستحقة فى مركز برج العرب وقرى أبوصير والغربانيات وبهيج بالإسكندرية. وتم تقسيم شباب الملتقى البالغ عددهم 200 شاب وشابة، إلى مجموعات عمل حيث قاموا بتعبئة عبوات الطعام وشنط مدرسية وشنط عناية شخصية للأطفال لتقديمها الى هذه الأسر، وبعد انتهاء هذه المهمة توجهوا إلى المناطق المستهدفة للتوزيع على الأسر المستحقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. حياة كريمة تشارك فى يوم الخدمة المجتمعية بملتقى لوجوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.