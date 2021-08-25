/647164/رنا-سماحة-تزيد-حيرة-الجمهور-بشأن-انفصالها-عن-سامر-أبو-طالب

خرجت الفنانة رنا سماحة للمرة الأولى للرد على أنباء انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب بعد العديد من التساؤلات والحيرة التي أثارها الثنائي بسب حذف كل منهما الصور التي تجمعهم سويا من جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد حقيقة انفصال رنا سماحة عن سامر أبو طالب

لم تنفي رنا سماحة أو تثبت أنباء انفصالها عن سامر أبو طالب، اذ قالت خلال برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا إنها تلاحظ إتجاه المشاهير للتحدث عن أزواجهم وزوجاتهم في الإعلام خلال العشر سنوات الأخيرة مضيفة "ده يقعد يشتم في دي، ودي تقعد تشتم في ده"، ورفضت أن تكشف بشكل صريح حقيقة انفصالها من عدمه، مشيرة إلى أنها ترى أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تتمتع بالخصوصية والاحترام حتى في حال حدث انفصال بين الزوجين.

وأضافت سماحة: “حتى لو لقدر الله في انفصال البيوت لا بد أن تتمتع بالخصوصية والاحترام فيجب ألا يعلم الجميع ما حدث بينهما، لا أستطيع إثبات أو نفي الانفصال في الوقت الحالي”.

رنا سماحة تلغي متابعة زوجها بعد أقل من عام على زواجهم

بعد مرور أقل من عام على زواجهما ألغى كل من الفنانة رنا سماحة متابعتها لزوجها الملحن سامر أبو طالب، وهو أيضا، لم يتوقف الأمر على إلغاء المتابعة فقط، بل أيضا حذفا صورهما سويا من موقع انستجرام ولاحظ محبيها ذلك بعد إعلانها عن حملها مؤخرا في فيديو.

وكانت قد فاجأت رنا سماحة الجمهور قبل ذلك بساعات بحملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “احساس كبير .. شعور خطير ..بحاجه جامده بتربطنا “.

رنا سماحة تستعد لإحياء حفل جديد بساقية الصاوي

من ناحية أخرى تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء للتألق من خلال حفل جديد على مسرح النهر في ساقية الصاوي بالزمالك ضمن حفلات النجوم بموسم الصيف، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر سبتمبر المقبل، من المقرر أن تقدم رنا سماحة خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها المميزة خلال الحفل والتي يقع عليها اختيار الجمهور بشكل أكبر، في وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لأنتقال العدوى.