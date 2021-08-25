/647162/لقاء-الخميسي-تطالب-بإلغاء-خانة-الديانة-من-البطاقة-الشخصية

أعلنت الفنانة لقاء الخميسي تأدييدها لفكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية في مصر مشير إلى أن حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لأي مواطن لا تزيد ولا تنقص من المعرفة بشيء.

دوت الخليج يرصد مطالبة لقاء الخميسي بإلغاء خانة الديانة

كتبت الخميسي عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أحب أرد على أصدقائي وأقولهم وإيه أهمية خانة الديانة؟ البطاقة الشخصية عشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية أو أي ظرف أمني.. ودا مالوش علاقة تمامًا بديانة حضرتك”.

وتابعت قائلة: “الديانة تخصك أنت لوحدك ما تخصش أي مصالح حكومية أو أي شخص عادي أو أي مكان أو إنسان أخر.. إلا إذا حضرتك بتصنف الناس بدينهم وتختار تتعامل مع الناس بمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى مجوسي.. الديانة وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدًا ومش عامة.. يارب يكون كلامي وضح وجهة نظري.. معرفتك بديانة الأخر لا هاتزود ولا هاتنقص.. مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أيًا ما كانت ديانته”، رافعةً شعار المساواة وأنت مصري.

وتابعت في ستوري أخرى: “فين المشكلة لو بني آدم اتدفن ومالوش مقبرة يتدفن في مقابر المسلمين!!، احنا في مصر اللي بلد الحضارات وبداية المعتقدات الدينية، إيه علاقة السفر بالديانة، مين اللي اتنازل عم الدين مش فاهمه وهما مين الكل؟. إيه علاقة الدين بالفخر والعزة الدين يخص علاقتك بربك مالوش علاقة بالناس علشان تفتخحر أمامهم، آه في معتقدات كتير زي المجوسية والبوذية والزرداشتية وأكتر بكتير مما تتصور وكلها تستحق الاحخترام واللي مؤمن بيها يستحق الاحترام علشان حضرتك لازم تعامله بإنسانية مش بديانته إيه ومعتقده غيه، أخيرًا حضرتك احنا مش مستنيين شهرة احنا بنحاول ندعم الأفاكر الإيجابية علشان نبقى متحضرين ومصر تبقى في مصاف الدول العظمى”.

لقاء الخميسي تتألق في دراما رمضان 2021

من ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في مسلسل «ضد الكسر»، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، تارا عماد، حمزة العيلي، وسيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج "العدل جروب".