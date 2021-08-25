/647160/رقم-قياسي-لـ-بن-شرقي-بإحرازه-15-هدفا-في-9-أندية

وصل اللاعب أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك إلى الهدف رقم 15 في مشوار بطولة الدوري المصري وذلك بعد إحرازه الهدف الثاني للزمالك في مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي.

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و احتل اللاعب بهذه الأهداف المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري قبل الجولة الأخيرة بعد محمد شريف ومصطفى فتحي .

وأحرز بن شرقي أهدافه الـ 15 في 9 أندية حيث أحرز في مرمى أندية سموحة، وإنبي، وسيراميكا، والإنتاج الحربي هدفين ذهابا وإيابا بالإضافة إلى هدفين في المقاصة وهدفين في المقاولون العرب وهدف في مرمى كلا من المصري وغزل المحلة وبيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

وقع اليوم نادي الزمالك ونادي ايروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من خبرات الزمالك والذي يعد أحد أكبر الصروح الرياضية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا للنهوض بمنظومة الألعاب الرياضية "الجماعية والفردية" بنادي ايروسبورت الرياضي، وكذا تأهيل وتدريب اللاعبين في قطاع الناشئين بالاضافة إلى تكوين كوادر فنية داخل نادي ايروسبورت في مختلف الأنشطة الرياضية.

قام بتوقيع البروتوكول، علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت، وحسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، وحضر البروتوكول عدد من أعضاء مجلس إدارة الناديين والإدارة التنفيذية ورموز الكرة المصرية من بينهم كابتن جمال عبد الحميد وكابتن هشام يكن وكابتن طارق يحيى وكابتن احمد الأحمر.

تهنئة رئيس نادي إيرو سبورت للزمالك

ومن جانبه قدم علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت التهنئة لرئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وجماهيره على الفوز ببطولة الدوري المصري هذا العام متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات على المستويين المحلى والإفريقي.