/647158/بعد-التتويج-بالدوري-أرقام-طارق-حامد-وأحمد-سيد-زيزو-بالبطولة

بانتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي، وحسمها الفريق لصالحه بهدفين دون رد وتوج رسميا بلقب الدوري، يكون الثنائي طارق حامد وأحمد سيد زيزو على قمة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة حتى الجولة رقم 33 .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

أحمد سيد زيزو

أحمد سيد زيزو يتفوق على طارق حامد في عدد المباريات التي شارك فيها حيث تواجد زيزو مع الفريق في 32 مباراة بـ 2642 دقيقة منهم 30 مباراة كلاعب أساسي ومباراتين كبديل .

طارق حامد

ويتفوق طارق حامد على زيزو في عدد الدقائق التي شارك فيها مع الزمالك والتي وصلت إلى 2684 دقيقة في 31 مباراة، حيث شارك في 30 مباراة كأساسي ومباراة واحدة كبديل .

وأحرز زيزو مع الزمالك حتى الآن 9 أهداف في مرمى أندية الاتحاد والبنك الأهلي وأسوان ( هدفين ) والمقاصة وغزل المحلة وسيراميكا والانتاج الحربي .

وأحرز طارق حامد هدف وحيد مع الفريق وكان أمام فريق سموحة .

موعد مباراة الزمالك والبنك

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب .