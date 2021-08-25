محافظ قنا: إنشاء مصنع للألبان بمنطقة المعنى بتكلفة 160 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن إنشاء مصنع للألبان بمنطقة المعنى على مساحة إجمالية 9.000 متر مسطح، بتكلفة تقدر بـ160 مليون جنيه، يهدف إلى تزويد السوق المحلى بمنتجات الألبان الضرورية، وتوفير تكلفة نقل منتجات الألبان من المحافظات البعيدة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين بالمحافظة، فضلا عن إتاحة وسيلة تسويق لمزارع تربية الماشية وإنتاج اللبن فى المحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع إنشاء مصنع ألبان وعدد من المشروعات المقترحة بمنطقة المعنى، بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، وذلك بحضور تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، ومحمد مصطفى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، و محسن مأمون حجازى ممثل الشركة المنفذة للمشروع، وسعيد عبد الوهاب عبد الغفار استشارى جهاز التعمير، وحسن فرج الله مهندس جهاز التعمير، ومديرى مديريتى الزراعة، والطب البيطرى، والمستشار الهندسى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن القنائى والتى تتمثل فى مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتى تضم مشروعات محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، مزرعة النخيل والصوبات الزراعية، مشروع إنتاج البيض، مصنع منتجات الألبان، المزرعة السمكية، المجزر الألى للدواجن – مشروع تسمين الدواجن بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

من جانبه، قال رئيس جهاز التعمير بجنوب الصعيد إن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمصنع تقدر بنحو 5969.5 طن سنوى من الحليب الطازج المبستر، ومنتجات الألبان المختلفة بهدف تغطية السوق المحلى والتصدير الداخلى والخارجى، مشيرا إلى تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى وتمثل إنشاء مصنع آلى جديد باستخدام ماكينات وتجهيزات متطورة، وينفذ على مساحة 6.000 متر وبطاقة إنتاجية 30 طنا لليوم من الألبان، والمرحلة الثانية وتمثل منطقة المخازن الخاصة بتخزين الإنتاج والمنفذة بالفعل، المرحلة الثالثة وتشمل تطوير المصنع القديم بمساحة 5.000 متر مسطح.

