نشرة أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: اللجنة الأولمبية تقدم التهنئة على التتويج بالدوري.. مكافأة للجهاز الفني ولاعبي الفريق.. تعرض نجل أسامة نبيه لحادث سيارة.. بروتوكول تعاون مع نادي إيروسبورت

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شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأحداث في النادي، بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة برصيد 79 نقطة، وبروتوكول التعاون بين النادي ونادي إيروسبورت.

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أشرف بن شرقي

كشفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي علي رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج بلقب الدورى رسميا.

وأكد محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن اللجنة ستحسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقى، خلال الساعات المقبلةوأن المفاوضات معه أوشكت علي الإنتهاء واللاعب مستمر مع الزمالك.

اللجنة الأولمبية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمناسبة الحصول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية عن خالص التهاني لنادي الزمالك على تحقيق لقب الدوري، متمنيا للفريق دوام التوفيق.

مكافأة للاعبي الزمالك

يحصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي قيمة راتب شهر إضافي كمافأة له عقب التتويج رسميا ببطولة الدورى هذا الموسم، كما يحصل الجهاز المعاون علي قيمة راتب شهر أيضا مكافأة لهم عقب البطولة.

وتنص لائحة المكافات في فريق الكرة بنادي الزمالك علي حصول كل لاعب بالفريق الأول علي 150 الف جنيه مكافأة عقب التتويج رسميا بلقب الدورى هذا الموسم، وذلك بعد الفوز امس علي الإنتاج الحربي 2/ 0 واتساع الفارق بين الأهلي والزمالك لـ 6 نقاط قبل نهاية المسابقة رسميا بجولة واحدة.

نجل أسامه نبيه

تعرض نجل أسامة نبيه مدير الكرة بنادي الزمالك لحادث، منذ لحظات والتي ظهرت في سيارت والده في الوجه الأمامي والذي يظهر بشكل مهشم وكبير، ولم يتم الكشف عن حالة نجل نبيه حتى الأن.

موعد تسلم الدرع

يتسلم الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لنسخة 2020/2021 درع البطولة الجمعة القادمة أمام البنك الأهلي، في لقاء ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، في الجولة الرابعة والثلاثون على استاد الشرطة.

مسحة طبية الزمالك قبل لقاء البنك

خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن المسحة جاءت للاطمئنان على الجميع على أفراد الفريق قبل خوض مباراة البنك الأهلي.

كارتيرون

قدم كارتيرون التحية للاعبين بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا للجميع أنهم الأفضل في مصر بعد حصد لقب البطولة.

وأوضح المدير الفني للاعبين أن الفوز بالدوري ستكون نقطة انطلاق نحو التتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

غياب ثنائي الزمالك

وتعرض أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك لإصابة بكدمة قوية في انكل القدم خلال مشاركته في مران الفريق المقام حالياً علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري.

وحصل أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك على راحة من المران الجماعي اليوم الأربعاء بقرار من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

بروتوكول الزمالك وإيروسبورت

وقع اليوم نادي الزمالك ونادي ايروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من خبرات الزمالك والذي يعد أحد أكبر الصروح الرياضية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا للنهوض بمنظومة الألعاب الرياضية "الجماعية والفردية" بنادي ايروسبورت الرياضي، وكذا تأهيل وتدريب اللاعبين في قطاع الناشئين بالاضافة إلى تكوين كوادر فنية داخل نادي ايروسبورت في مختلف الأنشطة الرياضية.

قام بتوقيع البروتوكول، علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت، وحسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، وحضر البروتوكول عدد من أعضاء مجلس إدارة الناديين والإدارة التنفيذية ورموز الكرة المصرية من بينهم كابتن جمال عبد الحميد وكابتن هشام يكن وكابتن طارق يحيى وكابتن احمد الأحمر.