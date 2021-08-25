أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، عن خالص دعواته بالشفاء العاجل لنائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء، ويخضع لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا.
وأكد المحافظ، أن مديرية الصحة قامت باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لجميع المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.
وناشد محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أعلنت عنها الدولة المصرية وتلقي لقاح كورونا، وذلك تحسباً لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مع التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، محذراً من التهاون في تطبيق الإجراءات في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة نائب محافظ المنيا بفيروس كورونا.. والمحافظ يناشد المواطنين بتلقى اللقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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