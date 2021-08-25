محافظ الجيزة يشدد على رؤساء الأحياء بالتصدى بكل حزم لمخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - شدد أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية، بضرورة التصدى بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة، مع الإزالة الفورية لها فى المهد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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