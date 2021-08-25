التعليم تشارك فى مسابقة دولية لنشر ثقافة التحول الرقمى

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المسابقة تعد من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى الحاسب الآلى والتى تقام فى أغسطس من كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدف المسابقة الطلاب من سن 13 إلى سن 18 عامًا بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من 150 دولة للتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم بحصول الطالب على أعلى درجة فى الاختبار وأقل وقت لاجتياز الاختبار.
وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية والتى اشترك بها ما يقرب من 4.000 طالب تم تصفيتهم إلى 2.000 طالب وتم اختبارهم فى النصف الأول من شهر أغسطس الجارى بالمديريات، وتم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية من حيث أكبر درجة تم الحصول عليها فى أسرع وقت لتبدأ المرحلة النهائية والتى يتم فيها استضافة الطلاب الفائزين فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الانتهاء من اختبارات التصفيات النهائية لاختيار أفضل 10 طلاب فى الفترة يوم الجمعة 27 من أغسطس الجارى.
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