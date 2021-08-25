وزير خارجية سيراليون: نرغب فى الاستفادة من الخبرات المصرية بمجال السياحة

جدة - نرمين السيد - استقبل مساء اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور ديفيد فرنسيس وزير الخارجية والتعاون الدولى لجمهورية سيراليون والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال السياحة والآثار.





جاء هذا اللقاء فى إطار الزيارة التى يقوم بها وزير خارجية سيراليون والوفد المرافق له للقاهرة، فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. وخلال اللقاء، أعرب الدكتور ديفيد فرنسيس، وفقا لبيان صحفى، عن سعادته بزيارة مصر التى جاءت فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، مشيرا إلى رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال السياحة وعلم الآثار والمتاحف ورفع الوعى السياحى والأثرى لدى المواطنين، وذلك لما حققته مصر من إنجاز هام فى هذه المجالات. ومن جانبه، أكد وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، على المكانة التى تحظى بها دول إفريقيا بالنسبة لمصر، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون فى مجال العمل السياحى والأثرى بين مصر وسيراليون، لافتاً إلى الاستعداد التام لدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات.



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