تخرج معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من معهد إعداد القادة

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مفصلاً من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول فعاليات مُلتقى شباب معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية "برنامج إعداد القادة العام"، والذى أقيم خلال الفترة من 21 - 24 أغسطس الجارى.





وأوضح التقرير، وفقا لبيان صحفى، أن البرنامج التدريبى للهيئة المعاونة شمل العديد من المحاضرات وورش العمل حول مستقبل التعليم الجامعى بمصر خلال هذه المرحلة، وأيضاً تعريف المتدربين بجهود الدولة إتساقاً مع رؤية القيادة السياسية نحو تطوير العشوائيات، وفقاً لمتطلبات الجمهورية الجديدة.

كما تلقى المتدربون محاضرات وورش عمل عن تكوين الشخصية ومهارات التفاوض الفعال والإقناع وإعداد الشخصية والذكاء العاطفى، والتخطيط الاستراتيجى والإدارة الاستراتيجية، وإعداد القائد العام، والقائد النبيل، ونظريات القيادة الحديثة، والميثاق الأخلاقى لأعضاء هيئة التدريس، وذلك بواسطة 14 محاضرًا ومدربًا محترفًا من خلال برنامج تدريبى مُكثف.

ومن جانبه، أوضح كريم همام أنه تم إقامة العديد من الجلسات الحوارية والأنشطة التعليمية والتربوية، حيث هدفت تلك الجلسات إلى طرح رؤيتهم وأفكارهم وطموحاتهم نحو تطوير التعليم والعملية التعليمية، لمواكبة المُستجدات والمُتغيرات المختلفة، معبرين عن وعيهم الكامل بما تبذله القيادة السياسية من جهود حثيثة للنهوض بالوطن على جميع المستويات بالداخل والخارج.