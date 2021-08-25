/647147/تعادل-مثير-بين-الأهلي-وضمك-في-الدوري-السعودي

انتهت مباراة فريقي الأهلي وضمك بنتيجة 1/1 ، في المواجهة التي جمعتهم اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

أحرز فريق الأهلي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 18، ثم نجح فريق ضمك في خطف هدف التعادل بعدها بدقيقة واحدة، حيث تعادل ضمك في الدقيقة 19.

تشكيل الأهلي

حارس مرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ريان حامد، دانكلير، محمد خبراني، أليوسكي.

لاعبا الارتكاز: نوح الموسى وفيليب.

خط الوسط المتقدم: الحسن نداو، باولينهو، عبدالرحمن غريب.

مهاجم: محمد مجرشي.

وجاءت قائمة الاحتياط بفريق الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الربيعي، علي الأسمري، عبدالباسط هندي، محمد المجحد، معتز هوساوي، عبدالله حسون، هيثم عسيري، حسين المقهوي، سلمان المؤشر.

تشكيل فريق ضمك

مصطفى زغبة، عبدالله العمار، سيرجيو فيتور، فاروق شافعي، إبراهيم النخلي، عبدالله هوساوي، بدر منشي، عبدالعزيز مجرشي، هلال سوداني، ميخو ساكتاش، إيميليو زيلايا.

إنجاز تاريخي للهلال

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.