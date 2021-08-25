بعد خضوعها لعملية جراحية..عفاف مصطفى تتعرض لحادث سير

/647146/بعد-خضوعها-لعملية-جراحيةعفاف-مصطفى-تتعرض-لحادث-سير

كشف الفنانة عفاف مصطفى خلال الفترة الأخير عن تعرضها لعدد من الحوادت المتتالية أخرهم تعرضها لحادث سير مشيرة إلى أنها بحالة جيدة ولا تعترض على قضاء الله في ذلك.

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وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “لطفك يا رب في خلال 6 أيام فقط عملية عملية جراحية في العين، ثم سرقة مبلغ مالي من داخل تابلوه السيارة ثم الختام حادث للسيارة، لطفك يا رب اللهم لا اعتراض الحمد لله”.

وكانت عفاف مصطفى كشفت تفاصيل خضوعها لعملية جراحية في العين اليمنى الأسبوع الماضي وقالت إنها خضعت لعملية تحديدًا في القرنية، حيث كانت تعاني منها خلال الفترة الماضية.

عفاف مصطفى تشارك في فيلم روحي لك

وتشارك الفنانة عفاف مصطفى خلال الفترة الحالية فيلم روحي لك بجانب الفنانة منة فضالي مع عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.

قصة فيلم «روحي لك»

وتدور أحداث فيلم «روحي لك» حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، اختارت أن تقضي معظم وقتها وحيدة في منزلها رغم حث اختها المستمر كي تتزوج، وتتغير الأمور رأسا على عقب نتيجة حادث سيارة وتكون مجبرة على الإقامة مع شاب محبط تحدث بينهم مجموعة من المواقف الكوميدية إلى أن تتطور الأحداث وتقع في حبه.

صناع فيلم «روحي لك»

فيلم «روحي لك» تصميم أفيشات أحمد عامر، إدارة إنتاج: كمال علي السيد ومحمود عبد الحفيظ ومحمد عادل، منتج فني أحمد عباس، مونتاج أحمد مجدي، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، إشراف عام على الإنتاج: هشام رضا وإسلام مارو، مدير تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف ناجي عبد الله، ومن إخراج مازن نيازي.

وكانت آخر أعمال عفاف مصطفى مشاركتها في المارثون الرمضاني 2020 من خلال مسلسل الفتوة، بطولة ياسر جلال، ومجموعة من الفنانين منهم أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنياوي.