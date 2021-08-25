وزير الرياضة يدعم مؤمن زكريا على طريقته.. «صور»

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، بزيارة اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى في منزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتوافر كافة الإجراءات الطبية اللازمة له.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل زيارة وزير الشباب والرياضة لمؤمن زكريا:

لفت وزير الشباب والرياضة إلى حرصه على المتابعة الدورية للحالة الصحية للاعب "مؤمن زكريا"، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الطبية، وتنفيذ البرنامج العلاجي للاعب على أكمل وجه، وكذا المتابعة مع إدارة النادى الأهلي بشأن توافر كافة احتياجات اللاعب ومتطلباته المالية والعلاجية.

أعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته لـ "مؤمن زكريا" بالشفاء العاجل، وتخطي تلك الأزمة المرضية بعزيمة وإصرار وتحدٍ، والعودة مرة أخري للملاعب بعد تمام الشفاء، مشيراً إلى المساندة والدعم الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة لأبناء مصر الرياضيين، ومتابعة أحوالهم جراء أي أزمات قد يتعرضون لها، والعمل على تلبية متطلباتهم ورغباتهم.

من جانبه، أعرب اللاعب مؤمن زكريا عن تقديره لمؤازرة وزير الشباب والرياضة له، ووقوفه بجانبه في تلك المحنة، وحرصه على التواصل المباشر معه، وزيارته في منزله؛ للاطمئنان على تحسن حالته الصحية، مقدماً الشكر والتقدير لكل من يسانده في تلك الأزمة الصحية تعبيراً منهم عن حبهم الصادق ودعمهم له في رحلته العلاجية.

رئيس الاتحاد يؤازر مؤمن زكريا

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري علي زيارة للاعب مؤمن زكريا بمنزله للاطمئنان علي صحته، وذلك بعد أن تدهور صحة اللاعب مؤخراً.

وتعرض مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي لوعكة صحية مفاجئة أنتقل على إثرها لأحد المستشفيات، يأتي هذا في ظل معاناة اللاعب من مرض ضمور العضلات التي منع اللاعب من الإستمرار في الملاعب.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم الفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافي من هذا المرض.

ومن ناحية أخرى أشاد الفنان أحمد السقا بفيلم «موسى» الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويتولى إخراجه المخرج بيتر ميمي ومن المقرر طرحه بدور العرض المصرية بداية من الليلة.

حرص يوسف أوباما لاعب الزمالك على دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عقب تسجيله الهدف الأول في شباك الإتحاد السكندري في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.