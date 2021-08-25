/647144/نشرة-أخبار-الأهلي-اليوم-الأربعاء-وكيل-أعمال-الشناوي-يحسم-موقفه-من-الرحيل-صحف-جنوب-إفريقيا-تكشف-موقف-موسيماني-رحيل-لاعبين-من-القلعة-الحمراء

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الشيقة بالنادي، في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي، وبالأخص على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل أمس أمام الجونة في لقاء الجولة الثالثة والثلاثون، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل ثلاثة على ملعب خالد بشارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محمد الشناوي

كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن حقيقة تلقية عروض من الدوري السعودي خلال الفترة السابق.

وقال الحديدي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: “ لقد سمعت كثيراص عن العروض المقدمة لمحمد الشناوي عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي فقط، الشناوي مرتبط بعقد احترافي مع الأهلي، ينتهي بعد أربعة أعوام”.

واكد ان استبعاد حارس المرمي من قائمة الفريق، أمس، في لقاء الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري المصري، يعود لارتفاع في درجة حرارته، مؤكدا أن ما يتردد حول أن استبعاد الشناوي جاء بسبب قطعه شوطا كبيراً في مفاوضات الانتقال إلى النصر السعودي غير صحيح.

واختتم الحديدي حديثه بالتشديد على أن المفاوضات مع حارس بحجم محمد الشناوي لن تتم في يوم، أو يومين، والأهم مصلحة النادي الأهلي واللاعب في الوقت ذاته.

موسمياني

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، علي الأسماء الراحله من الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي لتحيا مصر تفاصيل التقرير الفني الخاص ببيتسو موسيماني، والذي شمل الإطاحة بـ8 لاعبين لعدم الحاجة لهم في الفريق، خلال الموسم المقبل، وضمت القائمة مفاجآت من العيار الثقيل بشآن بعض الأسماء.

محمد محمود وكريم نيدفيد

وأكد المصدر أن التقرير شمل محمد محمود وكريم نيدفيد ، وأوضح موسيماني في تقريره الذي سلمه لجهاز الكرة، أنه لا يمكنه الاعتماد على لاعبين مصابين من أكثر من عامين، ولابد أن يشاهدهما في الملعب قبل الاعتماد عليهما في الموسم المقبل.

ناصر ماهر و”بيكهام”

كما طلب موسيماني رحيل الثنائي ناصر ماهر وأحمد رمضان «بيكهام»، بسبب عدم الحاجة لهما في الفريق وعدم الإعتماد عليهم أغلب فترات الموسم .

رحيل موسيماني عن الأهلي

اشارت صحف جنوب أفريقيا الصادرة اليوم الأربعاء مساحات واسعة للحديث عن خسارة مواطنهم بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لقب الدورى العام لصالح غريمه الزمالك فى الجولة قبل الأخيرة من نهاية المسابقة المحلية.

وعنونت صحيفة Idiski times بيتسو يغيب عن اللقب، وقالت: "فشل الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى فى الدفاع عن لقب الدورى المصرى الممتاز مساء الثلاثاء".