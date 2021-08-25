ترقيات المعلمين academy.emis.gov.eg رابط التسجيل في كادر المعلم (عام – أزهري)

ترقيات المعلمين academy.emis.gov.eg للتسجيل في كادر معلم والحصول على درجات الترقي في وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث قام موقع الوزارة الرسمي بالإعلان عبر الموقع الإلكتروني عن فتح باب التسجيل للمعلمين في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتعليم الأزهري أيضا للحصول على درجة الترقي والكادر التعليمي للذين استوفوا شروط القبول والتسجيل.

إعلانات موقع وزارة التربية والتعليم

حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالتحضير الجيد للعام الدراسي الجديد، والذي يتم بتحضير المعلم من خلال إتاحة الدورات التدريبية والتأهيلية والتي ترفع من مستوى المعلم المصري كما تقوم بإتاحة الترقي لمن قضوا خمسة سنوات في التعليم ويكون من حقهم التقدم للترقي في حال كان الملف الوظيفي للمعلم يسمح له بذلك وليس فيه ما يعوق التقديم والقبول بالموقع، كما قامت الوزارة أيضا بتحضير المدارس لاستقبال الطلاب في جميع المراحل التعليمية، الابتدائي والإعدادي والمتوسط، حيث أعلنت أن التعليم هذا العام سيكون حضوريا بالرغم من العديد من التحديات، وأن على كل من الطالب والمعلم وكذلك ولي الأمر اتخاذ التدابير اللازمة للتعليم، بينما يكون على الطلاب والمعلم التلقيح ضد فيروس كرونا ويكون عليهم اتخاذ التدابير المذكورة في حال تمت الإصابة، كما لن يعود الاعتماد الأكبر على المنصات التعليمية بينما يستمر العمل عيها احتياطيا وليس أساسيا.

تسجيل كادر المعلم

قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل في كادر المعلم لمن استوفي ظروف ومؤهلات التسجيل بالموقع، وذلك للتعليم العام الحكومي والتعليم الخاص، كما تم أيضا فتح باب التسجيل للمعلمين بالقطاع الأزهري، وذلك ليكون الموعد الأقصى للتسجيل في 30 سبتمبر 2021.

خطوات التسجيل في كادر المعلم للترقيات الحكومية بمجال التعليم

يتم الدخول المباشر على رابط الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، موقع إدارة كادر المعلم. يقوم المعلم بالدخول على صفحة تسجيل البيانات. يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة. يقوم بمراجعة جميع البيانات قبل ان يقوم بتسجيل الخروج. يقوم بالضغط على “تسجيل”.

على أن تبدأ المدارس في العمل في تعليم الطلاب في التاسع من أكتوبر المقبل ويستمر حتى شهر يونية، ويتم الاستمرار في التعليم بالمدارس لحين تطرأ ظروف أخري بينما قام السيد وزير التربية والتعليم بالتشديد على التطعيم لكل من الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالقطاع التعليمي.