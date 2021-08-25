فاكسيرا: افتتاح أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات نهاية العام الجارى

كشفت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، تفاصيل اعتماد هيئة الدواء المصرية لقاح فاكسيرا- سينوفاك، مضيفة أنه بنهاية العام الجارى سيتم افتتاح أكبر مصنع لتصنيع اللقاحات.

أوضحت هبة والى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن أول مليون جرعة لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" جاهزة للاستخدام بعد تسليمها لوزارة الصحة المنتج محليًا واعتمادها من هيئة الدواء.

وأكدت هبة والي، أن العاملين على إنتاج اللقاح المحلي يعملون لأكثر من 19 ساعة فى اليوم، مضيفة أنه نقل كل الأفكار فيما يتعلق بإنتاج اللقاح مع التأكد من تطابق المواصفات والمعايير العالمية، موضحة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللقاح وإنشاء مركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم توفير اللقاح المحلى من غد فى أكثر من 400 مركز بمحافظات الجمهورية.