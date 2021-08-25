وقالت والى، خلال تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الأربعاء، إن الشركة تعمل فى هذا المنتج منذ عام، وتم توقيع عقد نقل تكنولوجيا، مما يعنى تطابق المنتج المصرى مع نظيره الصينى.
وأشارت إلى أن الخبراء الصينيين كانوا فى مصر لفترة طويلة حتى تم التعرف على كل شئ خاص بإنتاج اللقاح، وأن العاملين كانوا يعملون لأكثر من 19 ساعة فى اليوم وتم نقل كل الفكر والمواصفات من الخبراء فى الصين، منوهة إلى أن هيئة الدواء المصرى قامت باعتماد اللقاح، وذلك بعد دراسات طويلة.
وأكدت والى أن مصر تسعى للاكتفاء الذاتى من اللقاح، ليتم بعدها التصدير للدول الإفريقية، لتصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح "كورونا"، مشيرة إلى أن اللقاحات ستكون متوفرة فى المراكز من الغد، والبالغ عددها 400 مركز، وهناك مراكز لـ المسافرين، لتوفير اللقاح لهم على حسب سفر المواطن.
ولفتت إلى أن مصر أصبح بها أكثر من لقاح، وكل شخص يحصل على اللقاح على حسب حالته الصحية والدولة المسافر لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس فاكسيرا: وزعنا أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك المنتج محليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.