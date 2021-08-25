/647124/ماذا-قال-كارتيرون-لـ-شيكابالا-بعد-التتويج-بالدوري

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق خلال مران اليوم.

ويستعرض دوت الخليج كواليس اللقاء:

وتحدث كارتيرون مع “شيكابالا” في بعض الأمور المتعلقة بأحوال الفريق خلال هذه الفترة خاصة بعد حسم بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد.. ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

تدريبات الزمالك

وقام الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الإنتاج الحربي إلى مجموعتين لأداء تقسيمة قوية للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد.. ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون في حضور أحمد شعبان المترجم خلال مران اليوم الأربعاء.

وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون حول الأمور الفنية والتدريبية التي سينفذها الفريق في مران اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري..