وصلت في 5 موتوسيكلات "ديليفري" للنادي.. عزومة حواوشى للاعبى الزمالك بعد التتويج بالدورى.. فيديو

حرص لاعبو الزمالك والجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفنى على الاحتفال بالتتويج بالدورى بتناول الحواوشى من أحد المطاعم الكبرى.

ووصل أكثر من خمسة موتوسيكلات "ديليفري" داخل مقر نادى الزمالك لتوصيل الحواوشى إلى اللاعبين داخل غرف الملابس، وحرصت الموتوسيكلات على اطلاق الكلاكسات احتفالا بالدورى.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم فى مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 واشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33، ليحسم الزمالك لقب الدورى رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.