”القومي للامتحانات”: نظام الأسئلة الجديد يبنى شخصيات تنافس فى السوق العالمى 

قال الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات، إن بنك الأسئلة عبارة عن وعاء يتم من خلاله وضع آلاف الأسئلة ذات مواصفات معينة، ويتم سحب الامتحانات بنفس الوزن النسبى، بحيث تكون اختبارات متوازنة ومتكافئة.

وأضاف خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على شاشة "dmc"، إنه يتم وضع بنوك الأسئلة لجميع مقررات المرحلة الثانوية سواء في الصف الأول الثانوي أو الثاني أو الثالث، وتكون باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مستطردًا:"بدأنا بناء امتحانات تقوم على أسس علمية سليمة، حيث كان في السابق يتم إعداد الامتحانات عن طريقة لجان يتم اختياراها، ويتم وضع الأسئلة بما يتناسب مع المواصفات، لكن الآن ومع متطلبات التقدم العلمي والمنافسة العالمية.. عاوزين الشهادة المصرية تكون قوية، وبالتالي لا بد من اختبارات قوية وحقيقية، تقيس العمليات العقلية العليا للطالب".

وواصل: "بحثنا عن طريقة يجيد فيها الطالب التعامل مع الأسئلة، وورقة البابل شيت عبارة عن ورقة يدون خلالها الطالب اختياراته، وميزتها أنها سهلة التصحيح باستخدام الأجهزة التكنولوجية.. ونركز في أسئلتنا على المستويات العليا للتفكير اعتبارًا من الفهم ثم التطبيق ثم التحليل والإبداع، لكن الامتحانات السابقة كانت تعتمد على الحفظ".

واستطرد: "عاوزين طالب يعرف يحل مشاكله ويقدر يطبق ما يتعلمه في مواقف الحياة المختفة، وبالتالي يتم تغيير أساليب التقييم، بما يساهم في تغيير أسلوب المذاكرة وأسلوب المعلم في التدريس، وبالتالي هننجح في بناء شخصية مصري جديد ينافس في السوق العالمية".