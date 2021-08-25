غدا.. وزارة الطيران تواصل استقبال العاملين للحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، استقبال الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة لبدء عملها بإعطاء لقاح الكورونا للموظفين الراغبين فى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.





يأتى ذلك فى ضوء القرار الحكومى الصادر بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقر عملهم، على أن يستمر استقبال العاملين بالوزارة حتى غدا الخميس بقاعة المؤتمرات.

وأشارت وزارة الطيران المدنى، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، وأن يكون لديه بطاقة الرقم القومى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، وخطة الدولة لتطعيم الموظفين بالجهاز الإدارى والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء، أعلن أنه اعتبارا من أكتوبر المقبل، سوف يتم منع دخول أى موظف إلى مقر عمله، سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، من غير الحاصلين على لقاح كورونا، فى إطار مكافحة الفيروس المستجد والحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.