مايا مرسى تشكر السيدة انتصار السيسى لرعايتها مسابقة «بداية حلم»

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وأعربت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، عن بالغ امتنانها وفخرها بما توليه السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس من دعم واهتمام بالغ للنهوض بالشباب من الجنسين فى جميع المجالات، مثنية على رعايتها الكريمة لهذه المبادرة الشبابية المتميزة والهامة.
كما أشادت بما جاء فى كلمة قرينة الرئيس المسجلة التى ألقتها خلال إطلاق مسابقة بداية حلم والتى قالت فيها: "إن الدولة المصرية على مدى تاريخها العريق عملت دائمًا على تمكين الشباب فى شتى المجالات إلا أن الفترة الحالية شهدت تغيرًا جذريًا فى إيمان الدولة بأنه لا غنى عن مساهمات الشباب ودورهم فى صياغة حاضر وطننا وبناء مستقبله، بل إننا فى ذات الوقت أصبحنا نمتلك وعياً لا يشوبه شك أن اللحاق بركب الشباب السبيل الوحيد لبناء دولتنا المصرية العصرية الحديثة وفق ما يصبو إليه ويحلم به الشعب المصرى" مضيفة: "أقول لأبنائى وبناتى من شباب مصر.. احلموا دون حدود.. واعملوا دون قيود.. وشاركوا بفاعلية وسوف تحصدون ثمار ما تزرعونه خير ونماء ليكن رصيده لكم وللأجيال القادمة بإذن الله".
كما أعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بما تبذله الدولة من جهود مثمرة لتمكين الشباب والفتيات لتحويل أفكارهم البناءة إلى برامج ومشروعات تساهم فى بناء مستقبل هذا الوطن ووضعه فى صدارة الدول التى لا تدخر وسعاً فى دعم كل ما هو مميز وفريد من أفكار ووضعها موضع التنفيذ.
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