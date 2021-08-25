مصر تستعرض تجربتها فى مجال الذكاء الاصطناعى بمنتدى الأعمال الكندى العربى

جدة - نرمين السيد - جاءت تلك المشاركة بمبادرة من السفارة المصرية فى كندا، وبالتنسيق مع منتدى الأعمال الكندى العربى.

وتحدث أمام فعاليات المنتدى كل من الدكتورة جولستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، بحضور ومشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا.

واستعرضت الدكتورة جولستان رضوان فى مداخلتها أبرز محددات الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعى، والمشروعات التى تضطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطبيق الذكاء الاصطناعى بمجالات الزراعة والرى والرعاية الصحية والمدن الذكية والتخطيط الحكومى، ورؤية الوزارة تجاه سبل بناء وتعزيز القدرات فى هذا المجال، وجهود الدولة فى إنشاء مراكز إبداع ومدن ذكية.

كما شهدت الجلسة الثانية مشاركة الدكتورة هدى بركة فى جلسة الجامعات ومعاهد البحث العلمى، حيث قدمت عرضاً بشأن فرص التعاون الحالية والمستقبلية مع كندا فى مجال بناء القدرات، منوهة بمبادرة بناة مصر الرقمية وأهدافها المتمثلة فى تطوير القدرات العلمية لخريجى الجامعات المصرية فى مجالات الذكاء الاصطناعى والروبوتات وإنترنت الأشياء والأمن السيبرانى، كما استعرضت البرامج ذات الصلة بالمبادرة، ونموذج التعاون الجارى مع الجامعات الكندية، وآخرها جامعة أوتاوا التى تم توقيع اتفاق معها لمنح شهادة الماجستير فى عدد من المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لخريجى الجامعات المصرية.

ولاقت المشاركة المصرية اهتماما كبيرا من الحضور من الشركات الكندية ومجتمع الأعمال الكندى الذى تجاوز الـ 100 مشارك، وعكست أسئلة المشاركين اهتماماً بالتطورات التى يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، واهتماما باستجلاء فرص التعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات الكندية فى هذا المجال.

