رئيس محلية النواب: لا نص بإلزامية الـ300 جنيه فى قانون السايس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء الأربعاء، مؤكدا على أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية، وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق، والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات، والتى اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.

وتابع: "وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيرى عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديرى المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البدء فى تطبيق القانون بها".

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدى إلى مشاكل ومشاحنات، لأن الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الآخر، كما أن فى كل بلدان العالم، الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية، وفقا لشروط عامة وخاصة.

وبين السجينى، أن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان، وأن الإشغال يكون وفقا لأولية الإشغال الوقتى للمكان، مضيفا: "بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون.. العبرة بأولوية الأشغال الوقتى والزمنى للمكان وليس باولوية الترخيص للفرد".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأمر الآخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع، وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم، والتى تضم ممثلين من وزارة الداخلية، وبالتالى ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون.

فى السياق ذاته أكد السجينى أنه يرى أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية والتجارية، والتى يوجد بالفعل فيها تعد من قبل أفراد خارج الإطار القانونى، مشيرا إلى أن القانون يساعد فى تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات، مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد وأبليكشن على المحمول إلى آخره، وبالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوى إلى ارتكاز ومنظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه، ولكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية.

وأكد أيضا على أن القانون إذا طبق بالشكل والأدوات الصحيحة، سيقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75 % من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات، للإنفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة، على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائى يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.

وقال أيضا: "أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار غير الرسمى، وأن تكون فى متناول العقل والمقدرة للجميع، وعلى الشركات التى تقوم بإدارة القطاع تعويض الفارق مع جهة الإدارة بخدمات أخرى".

وواصل: أما بخصوص العقارات الإدارية أو المولات والفنادق والمستشفيات التى تمثل إشغال كامل للمبنى، وبالتالى للواجهة، فمن الممكن لجهة الإدارة إصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص بإشغال الطرق العامة.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء، بما فى ذلك محاسبة المسؤولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.