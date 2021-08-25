محافظ القاهرة يتابع الخطوات النهائية لمنظومة النظافة الجديدة

جدة - نرمين السيد - اجتمع خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع مسؤولى شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وهى الشركة التى ستتولى مسؤولية نظافة المنطقة الغربية أوائل الشهر القادم، طبقا للعقد المبرم بين المحافظة والشركة.





وأوضح بيان صحفى، أن هذا الاجتماع يأتى، لمتابعة الخطوات التنفيذية النهائية للبدء فى تنفيذ منظومة النظافة الجديدة بشوارع المنطقة الغربية. وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة ستعمل على تذليل جميع العقبات وتوفير الوسائل المساعدة لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية أن يشعر المواطن باختلاف إيجابى فى مستوى النظافة سواء فى الشارع أو فى الجمع السكنى المنتظم. شهد اللقاء اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والدكتور أيمن محرم المدير التنفيذى لشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات.

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