2 سبتمبر..شيرين عبد الوهاب تحي حفلا غنائيا بمدينة جدة

/647119/2-سبتمبرشيرين-عبد-الوهاب-تحي-حفلا-غنائيا-بمدينة-جدة

تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب للتألق بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات من خلا حفل جديد بمدينة جدة وذلك في يوم 2 من شهر سبتمبر المقبل على مسرح جدة سوبردوم.

دوت الخليج يكشف موعد حفل شيرين عبد الوهاب بجدة

وتطرح تذاكر حفل شيرين بداية من يوم غدا الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، في الساعة السابعة مساءا من خلال رابط تسجيلي تطرحه الشركة المُنظمة عن الحفل.

وكانت قد شاركت شيرين عبد الوهاب، في مؤتمر المشروع الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.

شيرين عبد الوهاب تقاضي جامعة بدر بسبب مبادرة حياة كريمة

الجدير بالذكر، أنه نفت شيرين عبدالوهاب مشاركتها في حفل جامعة بدر، اذ أعادت نشر الأعلان الخاص بالجامعة والذي أفاد بتدشين حفل خاص بمبادرة حياة كريمة بحضور عبد الوهاب في يوم الخميس الموافق 15 من شهر يوليو، وعلقت شيرين قائلة: “بيان هام لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل، الذي يستغل اسمها، واسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية".

وتابعت معبرة عن استيائها: “سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين، ووجب التنبيه على إنه أي حفل للفنانة شيرين، يتم الإعلان عنه على منصاتها الرسمية للسوشيال ميديا”.

أزمة شيرين عبدالوهاب مع حسام حبيب

وكانت قد مرت شيرين عبد الوهاب بأزمة مع زوجها حسام حبيب بسبب تسجيل صوتي مسرب لوالد حسام حبيب كشف عن خطة الأخير بالزواج من فتاة أخرى سرًا من أجل إنجاب أطفال موضحًا بأن حبيب حسام يتحكم في جميع حسابات شيرين المالية من خلال توكيل سجلته وأنه يقوم بأخذ كل ما يريد من أموال دون الرجوع إليها، مؤكدًا أنها تطلب الطلاق منه بشكل مستمر.

ليخرج حسام حبيب عن صمته وينفي حقيقة هذا التسجيل فقال مصرحًا لإحدى المواقع: "ماتم تداوله ماهو إلا شائعات وكذب وافتراء من ناس تريد هدم وخراب البيوت وذلك التسجيل ليس له صحة على الاطلاق".

كما نفت شيرين استغلال حسام حبيب لها كما جاء في التسجيل الصوتي قائلة: "حسام من ساعة ما تجوزني ما استفدتش حاجة ومعملش لنفسه حاجة.. هو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شئ.. ومفيش توكيلات باسمه والفيز بتاعتي مش معاه".

وعلقت نضال الأحمدية مالكة مجلة "الجرس" على إنكار والد حسام حبيب ما ورد في التسجيل الصوتي وزعمه بأنه غير حقيقي قائلة: "إنه لا يملك شيئًا سوى الإنكار ونحن مستعدون لبصمة الصوت ونتحداه إذا أراد رفع دعوى للإنكار، فنحن علينا قول كلمة الحق بهذا العمل الاستقصائي".

وانتهت هذه الأزمة عن طريق السوشيال ميديا بعدما أعلن حسام حبيب قطع صلته بوالده وأنه في حالة جيدة مع زوجته شيرين واعتذر والده منه لما تسبب له من متاعب.