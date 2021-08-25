الزمالك يخوض تدريباته غداً الخميس استعداداً لمواجهة البنك الأهلي

/647118/الزمالك-يخوض-تدريباته-غدا-الخميس-استعدادا-لمواجهة-البنك-الأهلي

يخوض نادي الزمالك المران الختامي غدا الخميس في تمام الخامسة مساء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء المران لحين موعد المباراة.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق خلال مران اليوم.

وتحدث كارتيرون مع “شيكابالا” في بعض الأمور المتعلقة بأحوال الفريق خلال هذه الفترة خاصة بعد حسم بطولة الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.