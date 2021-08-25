/647116/خالد-بدوي-عودة-المصريين-من-أفغانستان-الدولة-حريصة-على-حماية-مواطنيها داخل-وخارج-حدودها

أشاد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، موضحا أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على حماية مواطنيها داخل حدودها وخارجها.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب خالد بدوي بشأن عودة المصريين من ليبيا

حركة طالبان

وأضاف بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة تحركت بكل أجهزتها بشكل سريع لحماية المصريين فى أفغانستان، وعودتهم سالمين لأرض هو ما يد علي أننا أمام دولة مصرية قوية، تحافظ على حقوق أبنائها ورعاياها فى الخارج.

جائحة كورونا

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الخطوة ليست بجديدة لاهتمام الدولة المصرية بكل مواطن مصرى، فقد كان هناك من قبل نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة وتحرك الدولة نحو نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأوضح النائب خالد بدوي، أن تحرك الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد حفظ كرامة المصريين المصانة في الداخل والخارج، فالقيادة السياسية الحكيمة التي لا تنسى أبناءها في الخارج.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس بعث برسالة طمأنة لكل مواطن مصري أن دولته بجانبه في أي مكان، ومهما كانت الظروف، كما أنها مستعدة أن تذهب لمواطنيها في أي بقعة لتأمينهم وحماية سلامتهم ، مؤكدة أن الدولة المصرية هي سند للموطن وتعمل على حمايته وتدعمه في أي مكان على وجه الأرض.