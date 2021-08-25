بعد التتويج بالدوري.. حماس الزمالك في التدريبات يكلفه غياب لاعب أمام البنك

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تعرض أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك لإصابة بكدمة قوية في انكل القدم خلال مشاركته في مران الفريق المقام حالياً علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وقام الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة بعلاج اللاعب ووضع الثلج علي قدمه ليغادر”أبو الفتوح” دون استكمال المران.

وشارك أبو الفتوح في التقسيمة الفنية في مران اليوم، وتعرض للإصابة في كرة مشتركة مع أحد زملائه في الفريق.

التتويج بالدوري

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون ، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، وقدم التحية للجميع بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخ النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وطلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية وعدم الإستهانة بعد حصد لقب البطولة.

وقام الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الإنتاج الحربي إلى مجموعتين لأداء تقسيمة قوية للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد.. ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون في حضور أحمد شعبان المترجم خلال مران اليوم الأربعاء.

وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون حول الأمور الفنية والتدريبية التي سينفذها الفريق في مران اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري..