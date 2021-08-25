/647113/استعدادت-قبل-عزاء-والدة-أحمد-حسن-لاعب-الأهلي-والزمالك-السابق-صور

يستعد أحمد حسن ، لاعب الأهلي والزمالك السابق، لإستقبال واجب العزاء في والدته، والتي وافتها المنيه أول أمس الأثنين في مغاغة بالمنيا، قبل أن تتم الجنازة والعزاء الأول بمسقط رأسها في محافظة المنيا.

استعدادت قبل عزاء والدة أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق «صور»

ويستقبل أحمد حسن واجب العزاء في والدته بمسجد الشرطة في الشيخ زايد في تمام الساعة السابعة مساء حتى العاشرة ن ويرصد دوت الخليج أخر الإستعدادت.

وأستقبل أحمد حسن الحضور لقضاء واجب العزاء في وفاة والدته بمسقط رأسه في مغاغة بمحافظة المنيا بتلاوة قرانية للشيخ محمد المنياوي والشيخ ربيع الشاروني وسط حضور أهل قريته قبل العزاء الأخر المقرر إنعقاده في مسجد الشرطة الأربعاء المقبل بالقاهرة.

أحمد حسن يتلقى العزاء في وفاة والدته بالمنيا «فيديو و صور»

على جانب أخر تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بخالص العزاء لأحمد حسن لاعب منتخب مصر والزمالك السابق في وفاة والدته.

وحرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على تقديم واجب العزاء لأحمد حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. جدير بالذكر أن أحمد حسن لعب لصفوف القلعة البيضاء في الفترة ما بين عامي 2011 حتى 2013.

ونشر محمود كهربا عبر حسابة الشخصي”انستجرام:” أن لله وإليه راجعون.. توفت إلي رحمة الله تعالي المغفور لها بإذن الله والدة الأخ والكابتن احمد حسن”.

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، تفاصيل تلقى العزاء في والدته، والتى توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكتب الصقر عبر حسابه على فيس بوك: إن شاء الله عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحبيبة اليوم الإثنين بالسرادق المقام بمنزل الأسرة في مدينة مغاغة بالمنيا ومساء يوم الأربعاء من 7 - 10 بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد ولا أراكم الله مكروه في عزيز و غالي.