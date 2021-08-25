/647110/تفاصيل-مصرع-ربة-منزل-وابنتها-أسفل-عجلات-حفار-في-البدرشين

لقيت سيدة وابنتها، مصرعهما، منذ قليل، أسفل عجلات حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في شارع بالبدرشين بالجيزة، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع ربة منزل وطفلتها تحت عجلات حفار

تفاصيل الواقعة

بداية الحادث الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفين بشارع بورسعيد بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـسيارتي إسعاف، وبالفحص اتضح العثور على جثتي سيدة وابنتها.

شهود العيان

وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان أفادوا باصطدام حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بهما، ما تسبب في مصرعهما وسقطوا جثث على الأرض في بحر من الدماء، ولاذ قائد الحفار بالهروب، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على الحفار المتسبب في الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،جهودها لضبط السائق الهارب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة.