/647108/10-تصريحات-هامة-من-رئيس-محلية-النواب-بشأن-مخالفات-طريقة-تطبيق-قانون-السايس

أدلى النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتصريحات هامة بشأن مخالفة الأجهزة التنفيذية لتطبيق قانون انتظار السيارات المعروف إعلاميا بقانون السايس، حيث أكد أن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة و نصوص القانون حيث أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.

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