تألق مصطفى محمد في تدريبات جالاتا سراي استعدادا لريندر بالدوري الأوروبي«صور»

/647107/تألق-مصطفى-محمد-في-تدريبات-جالاتا-سراي-استعدادا-لريندر-بالدوري-الأوروبيصور

ظهر الدولى المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، في مران فريقة اليوم استعدادا لفريق ريندرز الدينماركي، في لقاء إياب الدور المؤهل للدوري الأوروب، بحماس وقوة مما جذب تركي المدير الفني للفريق فاتح تريم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر مصظفى محمد في مران الفريق اليوم، في أكثر من مشهد في تالق في الفنيات والتدريبات البدنية، لمواجهة فريق ريندرز الدنماركي في الغد والتي ستنطلق في الساعة الثامنة مساء.

حسم التعادل الإيجابي مباراة جالاتا سراي التركي، وريندرز الدنماركي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الدور المأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

أحرز التركي كريم أكتورك أوغلو الهدف الأول لفريقة جالاتا سراي، في المباراة في شباك ريندرز الدنماركي، في الدقيقة السدسة والعشرون من عمر المباراة، ليعود الفريق الدنماركي في الدقيقة الرابعة والخمسون ويسجل هدف التعادل، وينتهى اللقاء لى هذا الهدف.

تشكيل جالاتا سراي أمام ريندرز:

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: فان أنهولت ، الباسلان ، لونداما ، يدلين

الوسط: تايلان ، بيركان ، كلينك

الهجوم: مصطفى محمد ، أكبابا ، كريم اكتورك

مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا ، من الدور التمهيدي الثاني ، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي ، بالخسارة بنتيجة 7 – 2 بمجموع المباراتين.