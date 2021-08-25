مران الزمالك.. كارتيرون يهنيء اللاعبين ويطالبهم بالفوز على البنك الأهلي

وقدم كارتيرون التحية للاعبين بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا للجميع أنهم الأفضل في مصر بعد حصد لقب البطولة.

وأوضح المدير الفني للاعبين أن الفوز بالدوري ستكون نقطة انطلاق نحو التتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية بعد حصد لقب البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الإنتاج الحربي أمس لتدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء.

كارتيرون

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الأساسيين لتدريبات تأهيلية واستشفائية لتفادي إصابتهم بالإجهاد والإرهاق.

وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على مران الأساسيين وسط متابعة الفرنسي كارتيرون.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية واستشفاء داخل مجمع الصالات الرياضية بالنادي ، وذلك قبل انطلاق التدريبات المقرر لها بعد قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الجمعة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعدوه بالإشراف على هذه الفقرة والتى تأتي لعلاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين.

نتيجة المباراة

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.