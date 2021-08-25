/647102/الوداد-المغربي-يهنئ-الزمالك-بالتتويج-بالدوري-الممتاز

حرص نادي الوداد البيضاوي المغربي على تهنئة نادي الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوداد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للمغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك.

وكتبت : ألف مبروك .. يهنئ نادي الوداد الرياضي أشقاءه في نادي الزمالك المصري على تتويجه بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ .

وتوج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد أمس الثلاثاء حيث وصل الأبيض إلى النقطة ٧٩.

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمناسبة الحصول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية عن خالص التهاني لنادي الزمالك على تحقيق لقب الدوري، متمنيا للفريق دوام التوفيق.