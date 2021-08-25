وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية 

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية والتى إستغرقت عدة أيام لحضور الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية / الروسية المشتركة للتعاون العسكرى بالعاصمة الروسية موسكو.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بحضور مراسم الإفتتاح الرسمى للمنتدى الدولى العسكرى الفنى (الجيش 2021) بمعرض الجيش الروسى ، والذى تتضمنت فعالياته إفتتاح رسمى لمنتدى المباريات الحربية فى روسيا.

وألتقى الفريق أول محمد زكى السيد سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وعقب مراسم الإستقبال ترأس الوزيران جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الفريق أول محمد زكى خلال إنعقاد الجلسة العامة الختامية للإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية / الروسية المشتركة للتعاون العسكرى إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخه مع جمهورية روسيا الإتحادية ، معرباً عن تطلع القوات المسلحة المصرية إلى دعم آفاق وأوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن جانبه أشار وزير الدفاع الروسى إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر كونها دولة محورية وحليف إستراتيجى مهم بمنطقة الشرق الأوسط .

وفى نهاية إجتماعات الجلسة العامة الختامية وقع وزيرا الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون مشترك فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية .