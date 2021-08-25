صور| عقب عودته من الأقصر.. رئيس الوزراء يطمئن على حركة السفر بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب عودته من الزيارة التى قام بها صباح اليوم لمحافظة الأقصر، مبنى الركاب رقم 2 و 3 بمطار القاهرة الدولى، رافقه خلالها الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، وذلك للاطمئنان على حركة السفر والوصول، وانسيابية الحركة داخل الصالات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين، وكذا الاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا" المستجد.





بدأت الجولة بمتابعة رئيس مجلس الوزراء مبنى الركاب رقم 2 حيث اطلع على سير العمل بصالة السفر، و"كاونترات" الجوازات، وكذا الأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة، وكذلك استراحات درجة رجال الأعمال، كما تفقد أيضا مبنى الركاب رقم 3 لمتابعة انتظام التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر.

وخلال الجولة، حرص الدكتور مصطفى مدبولى على متابعة منظومة الكاميرات الحرارية الموجودة داخل صالات السفر والوصول، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس "كورونا"، والضوابط الوقائية فى المطار، والمتمثلة فى عمليات التعقيم والتطهير بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى بين الركاب والعاملين.

كما زار رئيس مجلس الوزراء مكتب الحجر الصحى بمطار القاهرة، وتابع سير عمل الفرق والأطقم الطبية وكذا التزامهم بالفحوصات الدقيقة المطبقة على الركاب والمعايير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية.

وفى نهاية الجولة، أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على الأداء المميز للعاملين بالمطار والخدمات المقدمة للركاب وكذا توفير كافة التسهيلات للعملاء والمسافرين، مشيداً بالتنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات والأجهزة العاملة فى المطار، وهى وزارات: الداخلية والسياحة والمالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة ممثلة فى الحجر الصحى، وغيرها من الوزارات والهيئات.

وعقب جولته بمطار القاهرة، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد مقر وزارة الطيران المدنى، لاستعراض ملفات عمل الوزارة والوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير وتحديث بالمطارات المصرية، وكذا المشروعات الاستثمارية وفقاً للخطة الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى المراحل النهائية الخاصة بطرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، مؤكداً أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية فى كافة قطاعات الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات لخدمة الاقتصاد القومى.