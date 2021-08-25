بالتنسيق بين المهن التمثيلية والتنسيقية.. ضوابط جديدة للتصوير فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظة القاهرة أنه فى إطار حرص الدولة والمحافظة على الدعم الكامل لصناعة السينما وتقديرا لدور الفن والإعلاميين، تم التنسيق والتوافق مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع ضوابط للقيم المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية للقرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.





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