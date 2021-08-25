صور.. معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الدلتا يبحثان تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور شيرين عبد القادر محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول زيارة وفد من المعهد لجامعة الدلتا التكنولوجية، لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين فى المجال العلمى والتطبيقى لخدمة طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية.





وأشار التقرير، إلى أن التعاون بين الجانبين يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه فى إبريل الماضى بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الدلتا التكنولوجية.

وأوضح التقرير، أنه جرى الاتفاق بين الجهتين لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة واستشارات فنية فى عدة مجالات، حيث سيتم توفير التدريب العملى لطلاب الجامعة من خلال برامج معدة من قبل معهد بحوث الإلكترونيات فى عدد من المجالات، ومنها على سبيل المثال: إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، حيث يقوم المعهد حاليًا بإنشاء معمل مركزى بحثى لاختبار مكونات النفايات الإلكترونية، وعمل الدراسات اللازمة لإعادة الاستفادة منها، فضلاً عن التعاون بينهما فى مجال الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة.

ولفت التقرير، إلى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين المعهد والجامعة، منها: تصميم وتصنيع أحذية لمعالجة تقوس القدم، وتصميم وتصنيع قميص واقى للحد من آلام العمود الفقرى عن طريق وضع حساسات لتنشيط الدورة الدموية والعضلات، وأيضاً تصميم قفازات لمرضى الشلل الرعاش للمساعدة فى إمكانية التحكم فى الأشياء.

وخلال فعاليات الزيارة، استعرضت شيرين عبد القادر أنشطة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، وأبدت ترحيبها باحتضان المبتكرين من طلاب الجامعة، مشيرة إلى أن المعهد يعد واحدًا من أكبر الجهات البحثية المتخصصة والمتكاملة فى مجال الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى للنهوض بصناعة الإلكترونيات وتوطين التكنولوجيا واستخداماتها فى مصر فى شتی المجالات، وخاصة من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له.

كما تفقد الوفد المعامل والورش بالكلية التى تم تجهيزها على أعلى مستوى تقنى وتكنولوجى يواكب الجامعات العالمية ويناسب التعليم التكنولوجى، بالإضافة إلى قاعة الاختبارات الإلكترونية، ونادى العلوم والتكنولوجيا لمشروعات الطلاب العملية والعلمية.

رافق وفد معهد بحوث الإلكترونيات خلال زيارته للجامعة هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، عربى كشك نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، محمد إبراهيم وكيل الكلية للتدريب والخدمات.

وضم وفد المعهد أحمد عطية القائم بأعمال رئيس قسم الميكروويف، هبة أصلان القائم بأعمال رئيس قسم بحوث المعلوماتية، ولفيف من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تم إنشاؤها وفقًا للقرار الجمهورى رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث يعتمد التعليم التكنولوجى بالجامعة على التدريب العملى التطبيقى للمناهج النظرية، لتخريج جيل قادر على نقل وتوطين التكنولوجيا وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع تهدف لتعميق التصنيع المحلى.