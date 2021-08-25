جدة - نرمين السيد - اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية"، الدور الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021، بحضور مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.





جاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 92.25%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثانى 28.301 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 25.217 طالبا وطالبة بإجمالى عدد ناجحين 23.262 طالبا وطالبة. جاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 94.12%، حيث حضر 34 طالباً وطالبة ونجح منهم 32 طالباً وطالبة. كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع 100%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.