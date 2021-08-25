افصل واسمع.. النشرة المرورية: كثافات بكوبرى الحلمية والملك الصالح

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور عمانويل، وأيضا محور أبو قير وكذلك عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان بمدينة المنصورة، وفى محافظة الغربية هناك أحجام بمحور المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه إلى ميدان المحطة بمدينة طنطا.

أما فى محافظة القليوبية فتوجد بعض الأحجام للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه إلى مناطق ميت نما ومطالع الدائرى والطريق الزراعى، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها مرضية تماما، عدا محافظة أسيوط التى تشهد بعض الأحجام عند محور 23 يوليو للمتجه إلى كوبرى الهلالى.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تقابلنا بعض الأحجام أعلى محور الأوتوستراد، نتيجة الأعمال، لذا يفضل سلوك منطقة المعراج عبر نفق كارفور، وأيضا أعلى منطقة المنيب والكنيسة.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد انفراجة مرورية، عدا شارع شارع ثروت القادم من كوبرى الدقى والمتجه لميدان الجيزة، لذا يفضل سلوك شارع السودان.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وعن الحركة المرورية فى القاهرة، نصح صابر لفت صابر إلى ظهور بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات؛ عند النزهة ومتجه إلى مطار القاهرة، نتيجة خروج الموظفين، ناصحا بسلوك محور النصر.

كما أشار إلى وجود بعض الأحجام فى شارع الأزهر ومنطقة الموسكى، لذا يفضل سلوك نفق الأزهر.

ونصح بالابتعاد عن كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، وسلوك المسطح الأرضى فى شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

نوه إلى وجود بعض الأحجام بمحور الكورنيش عند منطقة الملك الصالح، كما دعا إلى سلوك كوبرى سرايا القبة بدلا من كوبرى الحلمية للمتجه إلى المطرية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب كوبرى 15 مايو، كما أن كوبرى 6 أكتوبر تعتبر الحركة فيه متوسطة، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.